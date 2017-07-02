"Фенербахче" выпустил официальное сообщение по Дани Алвесу

Турецкий "Фенербахче" выпустил официальное сообщение по бывшему защитнику туринского "Ювентуса" Дани Алвесу.

"В некоторых газетах появилась информация о том, что наш клуб интересуется Дани Алвесом. Наш клуб не проявляет заинтересованности к футболисту. Мы бы хотели сообщить нашим болельщикам, что эта ложь является необоснованной информацией", - сказано на официальном сайте турецкого гранда.

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