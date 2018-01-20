"Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции

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"Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим тяжёлую домашнюю победу "Фенербахче" над "Гёзтепе".

"Карабюкспор" – "Генчлербирлиги" - 0:2

Голы: Шкулетич, 60 - 0:1, Чифтчи, 90 - 0:2.


"Османлыспор" – "Малатияспор" - 0:0


"Фенербахче" – "Гёзтепе" - 2:1

Голы: Фернандао, 14 - 1:0, Бийого-Поко, 59 - 1:1, Косанович, 90 (автогол) - 2:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фенербахче 18 36
2 Истанбул ББ 17 36
3 Галатасарай 17 35
4 Бешикташ 17 30
5 Кайсериспор 17 30
6 Трабзонспор 18 30
7 Гёзтепе АС Измир 18 30
8 Сивасспор 18 27
9 Бурсаспор 17 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 18 22
12 Акхисар Беледийе ГС 18 20
13 Аланьяспор 18 18
14 Османлыспор 18 18
15 Генчлербирлиги 18 17
16 Антальяспор 17 17
17 Коньяспор 18 16
18 Карабюкспор 18 9
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