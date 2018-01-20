"Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 18-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим тяжёлую домашнюю победу "Фенербахче" над "Гёзтепе".

"Карабюкспор" – "Генчлербирлиги" - 0:2

Голы: Шкулетич, 60 - 0:1, Чифтчи, 90 - 0:2.



"Османлыспор" – "Малатияспор" - 0:0



"Фенербахче" – "Гёзтепе" - 2:1

Голы: Фернандао, 14 - 1:0, Бийого-Поко, 59 - 1:1, Косанович, 90 (автогол) - 2:1.

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