"Фенербахче" вышел на первое место в чемпионате Турции
В матче 22-го тура чемпионата Турции стамбульский "Фенербахче" на своем поле обыграл "Ризеспор" из города Ризе со счетом 1:0. Победу стамбульцам принес автогол Гекхана Аккана.
Благодаря победе "Фенербахче", набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. "Ризеспор" (25) - на 13-м месте.
"Фенербахче" - "Ризеспор" - 1:0 (1:0)
Гол: Аккан, 45+1 (автогол) - 1:0
"Фенербахче": Байындыр, Эркин, Салаи, Азиз, Сангаре, Туфан, Луис Густаво, Пелькас (Яндаш, 61), Самата (Сиссе, 89), Тиам (Осави-Самуэль, 61), Валенсия (Соса, 79)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24