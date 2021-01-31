"Фенербахче" вышел на первое место в чемпионате Турции

В матче 22-го тура чемпионата Турции стамбульский "Фенербахче" на своем поле обыграл "Ризеспор" из города Ризе со счетом 1:0. Победу стамбульцам принес автогол Гекхана Аккана.

Благодаря победе "Фенербахче", набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. "Ризеспор" (25) - на 13-м месте.

"Фенербахче" - "Ризеспор" - 1:0 (1:0)

Гол: Аккан, 45+1 (автогол) - 1:0

"Фенербахче": Байындыр, Эркин, Салаи, Азиз, Сангаре, Туфан, Луис Густаво, Пелькас (Яндаш, 61), Самата (Сиссе, 89), Тиам (Осави-Самуэль, 61), Валенсия (Соса, 79)

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