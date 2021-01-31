"Фенербахче" вышел на первое место в чемпионате Турции

Теги фенербахчеджайкур ризеспор

"Фенербахче" вышел на первое место в чемпионате Турции

В матче 22-го тура чемпионата Турции стамбульский "Фенербахче" на своем поле обыграл "Ризеспор" из города Ризе со счетом 1:0. Победу стамбульцам принес автогол Гекхана Аккана.

Благодаря победе "Фенербахче", набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. "Ризеспор" (25) - на 13-м месте.

"Фенербахче" - "Ризеспор" - 1:0 (1:0)

Гол: Аккан, 45+1 (автогол) - 1:0

"Фенербахче": Байындыр, Эркин, Салаи, Азиз, Сангаре, Туфан, Луис Густаво, Пелькас (Яндаш, 61), Самата (Сиссе, 89), Тиам (Осави-Самуэль, 61), Валенсия (Соса, 79)

Не пропустите: Озил будет получать в "Фенербахче" 3 млн евро в год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 января

Главные новости дня: 30 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов