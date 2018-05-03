"Фенербахче" вышел в финал Кубка Турции из-за отказа "Бешикташа" доигрывать матч

"Фенербахче" стал финалистом Кубка Турции, сообщает L'Equipe.

Стамбульский клуб завоевал путевку в финал благодаря тому, что "Бешикташ" отказались доигрывать полуфинальный матч.

Напомним, что несколько недель назад матч между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 после того, как болельщики хозяев разбили голову тяжелым предметом главного тренера "орлов" Шенолу Гюнешу.

За неявку на доигровку матча с "Фенербахче" "Бешикташ" может быть оштрафован на 790 тысяч евро.

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