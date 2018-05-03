"Фенербахче" вышел в финал Кубка Турции из-за отказа "Бешикташа" доигрывать матч
"Фенербахче" стал финалистом Кубка Турции, сообщает L'Equipe.
Стамбульский клуб завоевал путевку в финал благодаря тому, что "Бешикташ" отказались доигрывать полуфинальный матч.
Напомним, что несколько недель назад матч между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 после того, как болельщики хозяев разбили голову тяжелым предметом главного тренера "орлов" Шенолу Гюнешу.
За неявку на доигровку матча с "Фенербахче" "Бешикташ" может быть оштрафован на 790 тысяч евро.
Не пропустите: "Бешикташ" отказывается доигрывать матч с "Фенербахче", в котором его тренеру разбили голову. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 51 тура
-
"Марсель" благодаря ошибке Карасева вышел в финал Лиги Европы
-
Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
-
Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Реал" отказался от покупки Де Хеа, отдав предпочтение двум другим кандидатам на усиление вратарской позиции
-
"Бешикташ" подпишет игрока "Шахтёра"
-
Бельерин: "Мы хотели выйти в финал Лиги Европы ради Венгера"
-
Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"
-
УЕФА назвала команду недели в Лиге Европы
-
Симеоне: "Это одна из первых страниц истории, которую мы написали на новом стадионе"
-
Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы
-
Эмери получил предложение возглавить топ-клуб Италии
-
Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста
-
Фред рассказал о возможном уходе из "Шахтера"
-
Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"
-
Бывший защитник "Спарты" покончил жизнь самоубийством
-
Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков
-
Рами высказался о предстоящем финале Лиги Европы с "Атлетико"
-
Названы лучшие игроки ответных полуфиналов Лиги Европы
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Не держу зла на российских арбитров"
-
Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"
-
Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"
-
Турнир прогнозов: анонс 52 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|31
|66
|2
|Истанбул ББ
|31
|65
|3
|Фенербахче
|31
|63
|4
|Бешикташ
|31
|62
|5
|Трабзонспор
|31
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|31
|47
|7
|Сивасспор
|31
|47
|8
|Кайсериспор
|31
|44
|9
|Касимпаса
|31
|40
|10
|Бурсаспор
|31
|39
|11
|Малатия Беледийеспор
|31
|39
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|31
|36
|13
|Аланьяспор
|31
|35
|14
|Антальяспор
|31
|35
|15
|Коньяспор
|31
|32
|16
|Османлыспор
|31
|32
|17
|Генчлербирлиги
|31
|30
|18
|Карабюкспор
|31
|12