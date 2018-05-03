"Фенербахче" вышел в финал Кубка Турции из-за отказа "Бешикташа" доигрывать матч

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"Фенербахче" вышел в финал Кубка Турции из-за отказа "Бешикташа" доигрывать матч

"Фенербахче" стал финалистом Кубка Турции, сообщает L'Equipe.

Стамбульский клуб завоевал путевку в финал благодаря тому, что "Бешикташ" отказались доигрывать полуфинальный матч.

Напомним, что несколько недель назад матч между "Фенербахче" и "Бешикташем" был прерван при счете 0:0 после того, как болельщики хозяев разбили голову тяжелым предметом главного тренера "орлов" Шенолу Гюнешу.

За неявку на доигровку матча с "Фенербахче" "Бешикташ" может быть оштрафован на 790 тысяч евро.

Не пропустите: "Бешикташ" отказывается доигрывать матч с "Фенербахче", в котором его тренеру разбили голову. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 31 66
2 Истанбул ББ 31 65
3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 31 49
6 Гёзтепе АС Измир 31 47
7 Сивасспор 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 31 40
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Акхисар Беледийе ГС 31 36
13 Аланьяспор 31 35
14 Антальяспор 31 35
15 Коньяспор 31 32
16 Османлыспор 31 32
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 31 12
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