"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"

"Фенербахче" рассчитывает этим летом усилить оборону, подписав двух игроков "Барселоны".

По информации Mundo Deportivo, в сфере интересов турецкого гранда оказались Жан-Клер Тодибо и Мусса Ваге.

Стоит отметить, что француз и сенегалец с января выступали за другие клубы на правах аренды.

20-летний Тодибо играл за "Шальке", провёл 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

21-летний Ваге был в "Ницце", сыграл 5 поединков и отдал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 6,7 миллионов евро.

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