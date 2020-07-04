"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"

Теги фенербахчебарселонажан-клер тодибомусса вагетрансферы

"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"

"Фенербахче" рассчитывает этим летом усилить оборону, подписав двух игроков "Барселоны".

По информации Mundo Deportivo, в сфере интересов турецкого гранда оказались Жан-Клер Тодибо и Мусса Ваге.

Стоит отметить, что француз и сенегалец с января выступали за другие клубы на правах аренды.

20-летний Тодибо играл за "Шальке", провёл 10 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

21-летний Ваге был в "Ницце", сыграл 5 поединков и отдал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 6,7 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов