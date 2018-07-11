"Фенербахче" заинтересован в игроке "Ливерпуля"

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"Фенербахче" заинтересован в игроке "Ливерпуля"

"Фенербахче" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Ливерпуля" Джоржиньо Вейналдуму, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, голландец опасается, что его игровое время сократится из-за прихода в команду хавбеков Наби Кейта и Фабиньо. Турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 27-летний Вейналдум провел за "Ливерпуль" 50 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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