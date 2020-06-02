"Фенербахче" заинтересован в капитане ПСЖ
Защитник ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fotomac.
По информации источника, подписать капитана парижан хочет "Фенербахче". В конце месяца контракт 35-летнего бразильца истечёт и он сможет перебраться в стамбульский клуб бесплатно.
Ранее СМИ также писали об интересе к опытному центрбеку со стороны "Милана" и "Эвертона".
Силва выступает за ПСЖ с лета 2012 года, сыграл 310 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
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