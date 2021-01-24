"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро

Турецкий "Фенербахче" попросил помощи у болельщиков, чтобы завершить переход Месута Озила в клуб, сообщает Bild.

Президент клуба Али Коч объявил, что запущен сбор средств через смс: "Мы просим наших фанатов, пожалуйста, не останавливайтесь в поддержке, мы зависим от вашей финансовой помощи. В день, когда Озил поставит подпись, я попрошу вас побить рекорд в смс-кампании.

Может быть, 300 тысяч, может, 500 тысяч или миллион сообщений вместе. Это очень поможет нам".

Смс-сообщения можно отправлять на номер 1907 (год основания "Фенербахче"). Клуб планирует собрать около 2 млн евро. Также, по расчетам маркетологов,будет продано около миллиона футболок с фамилией Озила к концу этого сезона.