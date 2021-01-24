"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро
Турецкий "Фенербахче" попросил помощи у болельщиков, чтобы завершить переход Месута Озила в клуб, сообщает Bild.
Президент клуба Али Коч объявил, что запущен сбор средств через смс: "Мы просим наших фанатов, пожалуйста, не останавливайтесь в поддержке, мы зависим от вашей финансовой помощи. В день, когда Озил поставит подпись, я попрошу вас побить рекорд в смс-кампании.
Может быть, 300 тысяч, может, 500 тысяч или миллион сообщений вместе. Это очень поможет нам".
Смс-сообщения можно отправлять на номер 1907 (год основания "Фенербахче"). Клуб планирует собрать около 2 млн евро. Также, по расчетам маркетологов,будет продано около миллиона футболок с фамилией Озила к концу этого сезона.
Напомним, у турецкого гранда накопились огромные долги. На данный момент клуб должен около 520 млн евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24