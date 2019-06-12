Феномен Уан-Биссаки: как за год пройти путь от "ноунейма" до самого востребованного крайнего защитника в Англии

Современные крайние защитники часто получают порции похвалы прежде всего за атакующий вклад. Однако, в АПЛ нашелся футболист такого же амплуа, который не подходит под стандартные и немного стереотипные представления о современном футболе. Его имя – Аарон Уан-Биссака. 21-летний игрок провел феноменальный сезон в составе "Кристал Пэлас", чем привлек внимание целого ряда клубов Премьер-лиги, включая "Тоттенхэм" ("шпоры" числятся на особенном месте в этом списке). Фактически, интерес появился, исходя из его оборонительных данных, которые вдруг напомнили всем экспертам, какую ценность можно извлечь из футболистов, которые практически не ошибаются сзади. Успех Уан-Биссаки во многом связывают с главным тренером "Пэлэс" – Ройем Ходжсоном. Оборонительные заслуги этого специалиста известны всему миру. Именно ему приписывают введение зональной маркировки и прессинга в шведском футболе в 1980-х годах (напомним, что в 80-ых Ходжсон возглавлял "Хальмстад", "Оддевольд", "Эребру" и "Мальмё"; с первым и последним клубами тренеру удалось выиграть 6 розыгрышей чемпионата и стать двукратным обладателем Кубка Швеции).

Рой Ходжсон предпочитает выстраивает оборонительную игру "Кристал Пэлас" по схеме 4-4-2, при которой главной характеристикой является компактность. В рамках этой системы Уан-Биссака работает справа, где главный акцент сводиться к удержанию своей позиции в пределах оборонительной четверки и постоянного давления на противника, который оказывается в зоне англичанина. При атаке 4-4-2 от "Пэлэс" немного трансформируются, за счет того, что оба фул-бэка – включая Уан-Биссаку – постепенно продвигаются вперед, если угодно – нажимают на оборону противника, и предлагают атакующую ширину, позволяя номинальным вингерам смещаться ближе к центру и искать зоны в так называемых полуфлангах. За счет продвижений вперед подопечным Ходжсона удается лучше настраивать комбинационную игру, создавая необходимую ширину.

Если говорить о Уан-Биссаке, то он начинал свою карьеру как вингер, прежде чем окончательно переместился глубже на позицию защитника. Его атакующий архетип можно заметить до сих пор. Он проявляется, когда Уан-Биссака начинает "марш-бросок" вперед. При этом стиль игры Биссаки немного отличается от действий большинства крайних защитников в мире. Англичанин часто пытается напрямую, "в лобовом столкновении" атаковать защиту соперника за счет скоростного дриблинга, вместо того чтобы оббегать оборонительные блоки с внешней стороны (то есть ближе к боковой линии), используя быстрые ноги. Эта черта игры делает Биссаку относительно непредсказуемым для противников. Тем не менее, самой сильной стороной крайнего защитника является работа без мяча. Собственно, именно это стало причиной перевода англичанина в глубь поля. Уан-Биссака предпочитается не прыгать и не нырять прямо в соперника. Вместо этого он хорошо читает игру и является сильным исполнителем при игре один в один (хотя, до достижений Ван Дейка, которого последний раз обыгрывали в марте прошлого года, защитнику "Пэлэс" еще далековато). В тех редких случаях, когда Уан-Биссака все же не может отобрать мяч у соперника, его выручают быстрые ноги и довольно развитый футбольный интеллект. Это позволяет догнать противника, вцепиться в него зубами и найти максимально эффективный вариант продолжения ситуации, чтобы линия траектории мяча не была направлена прямо в ворота.

Не так давно в интервью английским СМИ Уан-Биссака признавался, что его прошлое вингера дает ему понимание того, что думает его противник и какое действие он может совершить следующим. Безусловно, это один из важнейших факторов эффективности защитника "Пэлэс". Одним из самых главных умений футболиста является способность подключаться к атаке таким образом, чтобы, в случае мгновенного выпада, все зоны на его фланге были перекрыты. То есть футболист всегда больше заботится о полуфлангах и о том, чтобы противник не стал смещаться ближе к центру. Если же вингер противоположной команды захочет пройти Уан-Биссаку по бровке, на помощь приходят очень развитые физические данные англичанина и скорость, который позволяют буквально выдавить мяч за боковую линию, сбивая темп атаки. Для многих нападающих ситуация "один на один" является способом продемонстрировать свое превосходство, но это не касается тех случаев, когда в качестве защитника выступает Уан-Биссака. По итогам сезона он занял третье место в лиге по количеству отборов за игру, а также седьмое место по перехватам.

Единственное, где Уан-Биссаке еще придется поработать – это в организации игры на чужой половине поля. Согласно данным Whoscored, английский крайний защитник совершает в среднем всего лишь 0,3 навеса за игру, а также отдает 0,6 ключевые передачи. Эти статистические данные должны заставить потенциальных покупателей подумать о контракте с Уан-Биссакой. Большинство претендентов, включая "Тоттенхэм", большую часть сезона предпочитают играть в доминирование и любят играть с атакующими крайними защитниками в составе. Главным требованием к такой группе футболистов является хорошее качество пасов на любую дистанцию и на любой высоте. Кроме того, такие соперники, как "Тоттенхэм", как правило, достаточно гибкие в тактическом плане, и могут использовать по несколько моделей оборонительной игры за сезон. Соответственно, Уан-Биссаке придется перестраиваться, интегрироваться и учится, ведь до этого его фактически единственным построением выступало 4-4-2. Учитывая тот факт, что футболист достаточно молод и обладает огромным потенциалом, он может вырасти в очень боеспособную единицу, в этакого универсала, который способен как создавать шансы для партнеров, так и рушить моменты для соперников.

Игорь Малиенко | soccernews.ru