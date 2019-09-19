Фердинанд: "Боюсь, что Азар перешёл в "Реал" в неправильный момент"
Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Рио Фердинанд переживает по поводу перспектив вингера Эдена Азара в мадридском "Реале".
"Боюсь, что он пришёл в "Реал" в неправильный момент. Эта команда взрослеет, и пока не находится на пути к вершине. В игроках не видно искры. Это скажется на Азаре, и в долгосрочной песпективе не лучшим образом", - цитирует Фердинанда Goal.com.
"Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро без учёта бонусов, которые могут достигнуть 45 миллионов.
Из-за травмы бельгиец пропустил старт сезона и дебютировал за "сливочных" только в прошлую субботу. Результативными действиями в официальных матчах звёздный футболист пока не отметился.
Не пропустите: "Реал" потерпел три разгромных поражения в четырёх последних матчах в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов
-
СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем
-
Фактор капитана: "Реал" без Рамоса проиграл 5 последних матчей в Лиге Чемпионов
-
Кокорин прибыл в расположение "Зенита"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство
Лента новостей
-
Кокорин и Мамаев намерены посетить суд по УДО Протасовицкого
-
Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая
-
France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина
-
Кокорин отметил выход на свободу в ресторане, заплатив почти тысячу долларов
-
СМИ узнали о конфликте между Лукаку и Брозовичем
-
Фактор капитана: "Реал" без Рамоса проиграл 5 последних матчей в Лиге Чемпионов
-
Азар не забил ПСЖ ни разу в 17 матчах
-
Тренер "Байера" прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
Фанаты "Атлетико" освистали Роналду, португалец ответил загадочным жестом
-
Уткин высмеял желание "Спартака" пригласить Венгера
-
Кокорин прибыл в расположение "Зенита"
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Фердинанд: "Боюсь, что Азар перешёл в "Реал" в неправильный момент"
-
Левандовски стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
Волшебный финт из Кубка Бразилии (видео)
-
Сёмин остро высказался о календаре РПЛ
-
"Аталанта" потерпела самое разгромное поражение для итальянских команд в Лиге Чемпионов за последние 4 года
-
Симеоне рассказал, что ему понравилось в матче с "Ювентусом"
-
Тухель пригрозил журналистам после разгромной победы над "Реалом"
-
Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0