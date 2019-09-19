Фердинанд: "Боюсь, что Азар перешёл в "Реал" в неправильный момент"

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Рио Фердинанд переживает по поводу перспектив вингера Эдена Азара в мадридском "Реале".

"Боюсь, что он пришёл в "Реал" в неправильный момент. Эта команда взрослеет, и пока не находится на пути к вершине. В игроках не видно искры. Это скажется на Азаре, и в долгосрочной песпективе не лучшим образом", - цитирует Фердинанда Goal.com.

"Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро без учёта бонусов, которые могут достигнуть 45 миллионов.

Из-за травмы бельгиец пропустил старт сезона и дебютировал за "сливочных" только в прошлую субботу. Результативными действиями в официальных матчах звёздный футболист пока не отметился.

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