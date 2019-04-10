Фердинанд дал несколько советов защитникам "Манчестер Юнайтед" по нейтрализации Месси
Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд порассуждал о том, как следует действовать защитникам "Манчестер Юнайтед", чтобы сдержать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Нельзя предоставлять ему свободное пространство. Если Месси сможет развернуться к защитникам лицом с мячом, он создаст огромные проблемы. Ещё игрокам "МЮ" нужно показать, что они не впечатлены им. Месси - суперзвезда и один из лучших футболистов в истории. Но они должны выкинуть это из головы до начала игры. Если они это сделают, то это будет уже половиной работы", - приводит слова Фердинанда RMC Sport.
Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
31-летний Месси в текущем сезоне провёл за "сине-гранатовых" 40 игр во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 21 ассист.
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