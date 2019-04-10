Фердинанд дал несколько советов защитникам "Манчестер Юнайтед" по нейтрализации Месси

1 Теги манчестер юнайтедбарселонарио фердинандлионель месси

Фердинанд дал несколько советов защитникам "Манчестер Юнайтед" по нейтрализации Месси

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд порассуждал о том, как следует действовать защитникам "Манчестер Юнайтед", чтобы сдержать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Нельзя предоставлять ему свободное пространство. Если Месси сможет развернуться к защитникам лицом с мячом, он создаст огромные проблемы. Ещё игрокам "МЮ" нужно показать, что они не впечатлены им. Месси - суперзвезда и один из лучших футболистов в истории. Но они должны выкинуть это из головы до начала игры. Если они это сделают, то это будет уже половиной работы", - приводит слова Фердинанда RMC Sport.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

31-летний Месси в текущем сезоне провёл за "сине-гранатовых" 40 игр во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 21 ассист.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Нужно ставить высокого,крупного,цепкого защитника против Месси и Барса поплывёт или сильно прессинговать,не оставляя свободных зон,но не на первый и не на второй вариант у МЮ нет средств,думаю Месси не проведёт 2 космических матча,но и не провалится,гол+передача и норм 1/4 для него!

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