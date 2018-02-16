Фердинанд: "Для Роналду Лига чемпионов – это обычные школьные соревнования"

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Фердинанд: "Для Роналду Лига чемпионов – это обычные школьные соревнования"Бывший защитник "Манчестер Юнайтед"  Рио Фердинанд расхвалил выступления форварда "Реала"  Криштиану Роналду.

Как сказал британец, в Лиге чемпионов португальцу просто нет равных.

"Роналду забил 21 мяч в последних 12 матчах Лиги чемпионов. Для него Лига чемпионов – это обычные школьные соревнования.

Читайте: Роналду забил 21 гол в последних 12 матчах Лиги Чемпионов  | http://soccernews.ru

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