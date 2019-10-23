Фердинанд: "Думаю, можно назвать Стерлинга лучшим игроком АПЛ"

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Фердинанд: "Думаю, можно назвать Стерлинга лучшим игроком АПЛ"

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд дал оценку игре вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

"Прямо сейчас Стерлинг входит в пятёрку лучших футболистов мира. В этом нет сомнений. Взгляните, сколько он забивает и как влияет на игру команды. Думаю, можно назвать его лучшим игроком АПЛ. В Рахиме мне нравится абсолютно всё", - цитирует Фердинанда Daily Mail.

В текущем сезоне 24-летний Стерлинг забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах за "Сити".

Журнал France Football включил англичанина в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

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