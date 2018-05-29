Фердинанд: "Хочу видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедрио фердинандгарет бэйл

Фердинанд: "Хочу видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд советует вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу вернуться в АПЛ.

"Лично мне хотелось бы, чтобы он вернулся в Премьер-Лигу (желательно в "Манчестер Юнайтед") и доминировал. Написал новую главу в качестве лидера клуба, стал игроком на все времена, иконой... Это то, что делают великие игроки во всех видах спорта, а не только в футболе, это превозносит их выше остальных", - написал бывший футболист в своем инстаграме.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не потянет трансфер Бэйла. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов