Фердинанд: "Хочу видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд советует вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу вернуться в АПЛ.

"Лично мне хотелось бы, чтобы он вернулся в Премьер-Лигу (желательно в "Манчестер Юнайтед") и доминировал. Написал новую главу в качестве лидера клуба, стал игроком на все времена, иконой... Это то, что делают великие игроки во всех видах спорта, а не только в футболе, это превозносит их выше остальных", - написал бывший футболист в своем инстаграме.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не потянет трансфер Бэйла. | soccernews.ru