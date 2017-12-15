Фердинанд: "Игроки "Арсенала" деградируют"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о форме игроков "Арсенала" под тренерским началом Арсена Венгера.

"Если бы я был болельщиком "Арсенала", то задал себе вопрос — где прогресс команды за последние несколько лет? Покажите этот прогресс, лично я его не замечаю. Я наблюдаю, что игроки деградируют, и не вижу, чтобы футболисты росли в этом режиме, и это меня беспокоит.

Если посмотреть на этот "Арсенал" и историю "Арсенала", то даже в ранний период Арсена Венгера в клубе речь шла о трофеях, победах и борьбе за титулы, за чемпионство. Сейчас этого не происходит", - подчеркнул он.

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