Фердинанд: "Кажется, Моуринью испытывает Шоу психологически"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не исключает, что главный тренер команды Жозе Моуринью решил испытать защитника Люка Шоу.

Именно этим именитый в прошлом футболист обуславливает редкое появление Шоу на поле.

"Кажется, Моуринью испытывает его психологически. Будет ли он реагировать и сражаться или смирится с ситуацией, в которой оказался? Тренеры не хотят, чтобы игроки прятались в трудные времена", - отметил он.

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