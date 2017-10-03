Фердинанд: "Кажется, Моуринью испытывает Шоу психологически"

Теги манчестер юнайтедрио фердинанджозе моуриньюлюк шоу

Фердинанд: "Кажется, Моуринью испытывает Шоу психологически"Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не исключает, что главный тренер команды Жозе Моуринью решил испытать защитника Люка Шоу.

Именно этим именитый в прошлом футболист обуславливает редкое появление Шоу на поле.

"Кажется, Моуринью испытывает его психологически. Будет ли он реагировать и сражаться или смирится с ситуацией, в которой оказался? Тренеры не хотят, чтобы игроки прятались в трудные времена", - отметил он.

Читайте: Шоу все же покинет "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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