Фердинанд: "Ливерпуль" может создать проблемы "Барселоне"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о возможной встрече "Барселоны" и "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Я уверен, что Клопп внимательно изучит первые 10 минут матча между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед". Если бы в тех ситуациях оказались Мане, Салах и Фирмино, то результат матча был бы другим. Я уверен, что они использовали бы эти возможности.

Я думаю, что "Ливерпуль" может создать проблемы "Барселоны". Впрочем, нужно учитывать наличие у "Барселоны" Месси. Посмотрим, как к нему подготовится "Ливерпуль".

Мне кажется, что "Ливерпуль" выиграет Лигу Чемпионов", - приводит слова Фердинанда The Independent.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с победителем пары "Порту" - "Ливерпуль" (первый матч - 0:2).

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