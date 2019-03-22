Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может не задумываясь брать Санчо"

Известный в прошлом английский защитник Рио Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" приложить максимум усилий для покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

"Манчестер Юнайтед" может не задумываясь брать Санчо. У него есть характер. Это очень важно для футболиста, вне зависимости от его физических данных. А ещё он молодой, голодный и талантливый англичанин. Он ушёл из "Манчестер Сити", потому что хотел играть на высоком уровне прямо сейчас, а потом добился успеха в "Боруссии" - это определённо заслуживает уважения", - приводит слова Фердинанда Goal.com.

В текущем сезоне 18-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 17 ассистов.

Стоимость перспективного футболиста оценивается в 80 миллионов евро, но "шмели" намерены выручить от его продажи не менее 100 миллионов.

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