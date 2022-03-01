Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"

Фото инстаграм Рио Фердинанда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил перспективы "красных дьяволов" на ближайшее будущее.

"Сейчас пришёл Рангник, но вскоре команде снова придётся менять тренера и привыкать к другому стилю футбола. Это будет ещё один переворот. Думаю, что "МЮ" может минимум на два года забыть о трофеях.

Нужно довериться новому тренеру. Да, будут ошибки, но важно поддерживать его и дать не менее двух лет на работу. Невозможно одновременно перестраиваться и побеждать. Такого не бывает", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

"Юнайтед" идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ после 27 сыгранных туров. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда противостоит "Атлетико" (первый матч в Мадриде - 1:1).

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