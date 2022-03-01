Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"

Теги манчестер юнайтедрио фердинанд

Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"

Фото инстаграм Рио Фердинанда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил перспективы "красных дьяволов" на ближайшее будущее.

"Сейчас пришёл Рангник, но вскоре команде снова придётся менять тренера и привыкать к другому стилю футбола. Это будет ещё один переворот. Думаю, что "МЮ" может минимум на два года забыть о трофеях.

Нужно довериться новому тренеру. Да, будут ошибки, но важно поддерживать его и дать не менее двух лет на работу. Невозможно одновременно перестраиваться и побеждать. Такого не бывает", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

"Юнайтед" идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ после 27 сыгранных туров. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда противостоит "Атлетико" (первый матч в Мадриде - 1:1).

Не пропустите: Лингард покинет "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля

"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов