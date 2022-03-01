Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил перспективы "красных дьяволов" на ближайшее будущее.
"Сейчас пришёл Рангник, но вскоре команде снова придётся менять тренера и привыкать к другому стилю футбола. Это будет ещё один переворот. Думаю, что "МЮ" может минимум на два года забыть о трофеях.
Нужно довериться новому тренеру. Да, будут ошибки, но важно поддерживать его и дать не менее двух лет на работу. Невозможно одновременно перестраиваться и побеждать. Такого не бывает", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.
"Юнайтед" идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ после 27 сыгранных туров. В 1/8 финала Лиги Чемпионов команда противостоит "Атлетико" (первый матч в Мадриде - 1:1).
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Главные новости дня: 28 февраля
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|Команда
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|О
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18