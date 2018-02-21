Фердинанд: "Месси играет в замедленном режиме, именно поэтому ему все так просто и легко дается"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд расхвалил форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я просто чувствую, что в глазах Месси замедляется время, когда он касается мяча. Он играет в замедленном режиме, именно поэтому ему все так просто и легко дается.

Его действия очень быстры и беспорядочны, когда его атакуют соперники. Несмотря на все действия оппонентов, он продолжает идти к воротам и в итоге оставляет на лице голкипера изумленный вид" - приводит слова Фердинанда Givemesport.

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