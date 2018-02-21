Фердинанд: "Месси - лучший в истории, его невозможно остановить"

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинад высоко оценил игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

"Он - не только лучший в мире, он - лучший в истории. Я выступал за команду, которая пыталась остановить его несколько раз, но это просто невозможно", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Фердинанд описал игру Месси. | soccernews.ru