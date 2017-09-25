Фердинанд: "Мне кажется, что Ловрен недостаточно хорош для "Ливерпуля"

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Фердинанд: "Мне кажется, что Ловрен недостаточно хорош для "Ливерпуля"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался об обороне "Ливерпуля".

"Мне кажется, что Ловрен недостаточно хорош для "Ливерпуля". Он постоянно допускает ошибки. Деян неплох при подключении к атакам, но в обороне, где он должен играть в первую очередь, Ловрен не выполняет свою работу. Я думаю, что эту команду усилил бы Вирджил ван Дейк. Он стал бы доминирующим центральным защитником" - сказал Фердинанд.

Стоит отметить, что в шести стартовых матчах АПЛ "Ливерпуль" пропустил 11 голов.

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