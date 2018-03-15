Фердинанд назвал главное отличие Роналду и Месси

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд назвал главное отличие в игре пятикратных обладателей "Золотого мяча" Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

" Криштиану - чистый бомбардир. Он не беспокоится о том, чтобы оказаться в центре поля, задавать темп матчу, но хочет быть тем, кто убивает игру. В свою очередь Месси постоянно участвует в игре - это разница между ними ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Конте высказался о своем диалоге с Месси. | soccernews.ru