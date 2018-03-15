Фердинанд назвал главное отличие Роналду и Месси

Теги лионель мессирио фердинандкриштиану роналду

Фердинанд назвал главное отличие Роналду и МессиИзвестный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд назвал главное отличие в игре пятикратных обладателей "Золотого мяча" Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Криштиану - чистый бомбардир. Он не беспокоится о том, чтобы оказаться в центре поля, задавать темп матчу, но хочет быть тем, кто убивает игру. В свою очередь Месси постоянно участвует в игре - это разница между ними", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Конте высказался о своем диалоге с Месси. | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Месси сам создаёт сам забивает плюс отлично ассистирует. Роналдо удачно подставляет различные части тела под мяч.

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Альфред

Оба футболиста играют как боги у них одно отличие один высокий другой низкий

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Скрипаль

Ты давай-ка не гони тут!

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Олег Гусов

Футбольный Бог один = это Криштиану Роналду и сравнивать кого-либо с ним , по-меньшей мере , несерьезно !

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Андрей

Месси сам, в одиночку способен выиграть матч, а Роналду только с партнерами.

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Криш

Ты додик если такую чушь несешь

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Васёк

Бог не может вести себя как баба, по-этому Роналду может претендовать на звание Богини.

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Константин

Они оба - футбольные боги, а стиль игры каждого из них-это их личное дело

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Илья

Первый - Бог, второй прилизан и убог!

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