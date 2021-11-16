Фердинанд назвал, кого нужно назначить на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого необходимо назначить на пост главного тренера манкунианцам.
"Когда тренер приходит в новый клуб, то должен сразу же показать, почему был выбран именно он. Я в качестве хорошего примера привожу Антонио Конте. Когда он приходит в команду, то просто говорит: "Вот что будет, вы знаете, кто я такой — если вы не со мной, можете уходить". Думаю, именно такое отношение, такой менталитет отличает хороших тренеров от лучших.
Тренер должен быть способен прийти и командовать в раздевалке, где полно эго, личностей и характеров. Я не знаю Эрика тен Хага лично, но в "Аяксе" он проделывает невероятную работу. А "Аякс" — не маленький клуб. Это большой клуб, крупнейший в Нидерландах. Да, масштаб всё же не такой, но клуб всё равно великий и ожиданий от тренера очень много, от него ждут побед каждый день. Если он придёт в "Манчестер Юнайтед", ожидания будут такими же", — сказал Фердинанд в своём подкасте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18