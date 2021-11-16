Фердинанд назвал, кого нужно назначить на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого необходимо назначить на пост главного тренера манкунианцам.

"Когда тренер приходит в новый клуб, то должен сразу же показать, почему был выбран именно он. Я в качестве хорошего примера привожу Антонио Конте. Когда он приходит в команду, то просто говорит: "Вот что будет, вы знаете, кто я такой — если вы не со мной, можете уходить". Думаю, именно такое отношение, такой менталитет отличает хороших тренеров от лучших.

Тренер должен быть способен прийти и командовать в раздевалке, где полно эго, личностей и характеров. Я не знаю Эрика тен Хага лично, но в "Аяксе" он проделывает невероятную работу. А "Аякс" — не маленький клуб. Это большой клуб, крупнейший в Нидерландах. Да, масштаб всё же не такой, но клуб всё равно великий и ожиданий от тренера очень много, от него ждут побед каждый день. Если он придёт в "Манчестер Юнайтед", ожидания будут такими же", — сказал Фердинанд в своём подкасте.

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