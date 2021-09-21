Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ

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Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд рассказал, какого центрального защитника он считает лучшим в АПЛ на сегодняшний день.

"После назначения Тухеля на пост главного тренера "Челси" Рюдигер стал лучшим центральным защитником в Премьер-лиге. Думаю, Рубен Диаш близок к нему по уровню. Но влияние Рюдигера на игру "Челси" огромно", - цитирует Фердинанда Daily Mail.

28-летний Рюдигер выступает за "Челси" с июля 2017 года, сыграл 156 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона.

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