Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ

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Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, кто, по его мнению, является лучшим центрбеком в АПЛ.

"В настоящий момент лучший защитник АПЛ - Вирджил ван Дейк. "Саутгемптон" проделал отличную работу и удержал его. Ван Дейк обладает всем - он высокий и отлично играет с мячом" - цитирует Фердинанда talkSPORT.

Напомним, что прошлым летом за 26-летним ван Дейком охотился "Ливерпуль", однако "Саутгемптон" требовал за своего игрока неподъёмную для "красных" сумму.

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