Фердинанд назвал причину вылета Англии с ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд назвал причину поражения англичан в матче 1/2 финала ЧМ-2018 с Хорватией (1:2).

По словам англичанина, его соотечественникам не хватило опыта.

"У хорватов титулованные игроки. Но сейчас не время придираться. Эта команда объединила страну, и наши болельщики не пели так много лет. Мы хотели, чтобы эта команда показала свою идентичность, философию игры. Думаю, что им это удалось. Когда мы были на стадионе, люди вокруг были впечатлены игрой сборной Англии и, в частности, игрой в защите", - сказал он. | soccernews.ru