Фердинанд не хочет работать в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Рио Фердинанда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что у него нет желания становиться ассистентом нового главного тренера манкунианцев.

"Я не пойду в "Манчестер Юнайтед". У меня хорошие отношения с людьми из клуба, я знаю многих ребят, которые там играют. Но что касается футболистов, я считаю, им необходимо задать жару", - приводит слова Фердинанда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство "Манчестер Юнайтед" довольно результатами собеседования с главным тренером "Аякса" Эриком тен Хагом.

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