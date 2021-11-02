Фердинанд - о критике Роналду: "Это богохульство"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд встал на защиту форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Я слышал критику в адрес Роналду и считаю её богохульством. Имею в виду разговоры о том, что из-за Криштиану "МЮ" не может добиться успеха. Пожалуйста, не говорите так, потому что подобные высказывания позорны и крайне неуважительны.

Говорят, что Роналду мало бегает и не прессингует, но он здесь не для этого. Иногда нужно задействовать сильные качества футболиста, и в некоторых клубах ты можешь делать это, когда у тебя в команде суперзвезда", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в "Юнайтед" в конце августа и с тех пор совершил 8 голевых действий (7+1) в 10 играх.

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