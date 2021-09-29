Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение"

Фото: твиттер УЕФА

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд остался недоволен тем, что Лионель Месси ложился под стенку в игре между ПСЖ и "Манчестер Сити" (2:0).

"Когда Маурисио Почеттино просил его об этом на тренировке, кто-то должен был вмешаться и сказать: "Нет, нет, нет, с Месси так не делают".

Нельзя, это неуважительно. Будь я в этой команде, я бы сказал, что лягу вместо него. Я бы не позволил, чтобы он лежал так. Не могу смотреть на это. Он не должен пачкать футболку. Это не дело для Месси", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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