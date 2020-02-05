Фердинанд оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о перспективах клуба в этом сезоне.
"Как фанат, желаешь, чтобы ваша команда побеждала, хорошо играла, а топ-футболисты решали исходы матча и забивали голы. Иногда мы видели это у "МЮ" в текущем сезоне. В вопросе попадания в Лигу Чемпионов "МЮ" пока везет, что нет клуба, который закрепил свое место в топ-4.
Если вспомнить успехи прошлых лет, то сейчас мы наблюдаем нехорошую картину. Болельщики помнят те победы, футболистов, и привыкли к победам. Надеюсь, клуб вошел в нужное русло", - приводит слова Фердинанда Talk Sport.
После 25 туров "МЮ" идет в АПЛ на седьмом месте, отставая от "Челси", идущего на 4-м, на 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18