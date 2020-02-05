Фердинанд оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне

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Фердинанд оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о перспективах клуба в этом сезоне.

"Как фанат, желаешь, чтобы ваша команда побеждала, хорошо играла, а топ-футболисты решали исходы матча и забивали голы. Иногда мы видели это у "МЮ" в текущем сезоне. В вопросе попадания в Лигу Чемпионов "МЮ" пока везет, что нет клуба, который закрепил свое место в топ-4.

Если вспомнить успехи прошлых лет, то сейчас мы наблюдаем нехорошую картину. Болельщики помнят те победы, футболистов, и привыкли к победам. Надеюсь, клуб вошел в нужное русло", - приводит слова Фердинанда Talk Sport.

После 25 туров "МЮ" идет в АПЛ на седьмом месте, отставая от "Челси", идущего на 4-м, на 6 очков.

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