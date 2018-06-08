Фердинанд оценил потенциал Стоунза

Теги манчестер ситиджон стоунзрио фердинанд

Фердинанд оценил потенциал Стоунза

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о защитнике "Манчестер Сити" Джоне Стоунзе.

"У Стоунза есть потенциал, чтобы стать футболистом мирового уровня. У него есть все, чтобы стать великим. Стоунз обладает прекрасным балансом, он прекрасно защищается. Надеюсь, что он здорово сыграет на Чемпионате Мира" - приводит слова Фердинанда Sportsmole.

Читайте также: Фердинанд: "Хочу видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов