Фердинанд оценил потенциал Стоунза

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о защитнике "Манчестер Сити" Джоне Стоунзе.

"У Стоунза есть потенциал, чтобы стать футболистом мирового уровня. У него есть все, чтобы стать великим. Стоунз обладает прекрасным балансом, он прекрасно защищается. Надеюсь, что он здорово сыграет на Чемпионате Мира" - приводит слова Фердинанда Sportsmole.

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