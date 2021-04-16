Фердинанд оценил работу Зидана на посту тренера "Реала"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о работе тренера "Реала" Зинедина Зидана.

"У этого парня невероятные способности. Он сделал все это за короткое время. Зидан пришел в "Реал" и берет трофей за трофеем, в том числе и большие. Три Лиги Чемпионов в качестве тренера! Он феноменален.

Ему не надо много говорить. Он никогда не говорил много, когда был футболистом. Его игра говорила мама за себя. Работая тренером, он действует похожим образом. Он не так много говорит, и при этом вообще не привередлив.

Все это во многом связано с тем, как он выполняет свою работу. А он делает ее безупречно. Он просто выходит в финал и знает, как его выиграть. Зидан находится в уникальном положении", - приводит слова Фердинанда AS.

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