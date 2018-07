Фердинанд поддержал сборную Англии вместе с бразильскими фанатами

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд в Москве встретился с бразильскими фанатами и поддержал с ним сборную Англии, которая сыграет в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.

Матч Хорватия - Англия состоится 11 июня и начнется в 21:00.

Morning stroll... bumped into these @england fans via Brazil!!! Feeling positive vibes this morning... come on #England #WorldCup pic.twitter.com/jQ825Jd3DA