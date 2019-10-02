Фердинанд порассуждал о карьере Кейна
Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд поделился мыслями о карьерных перспективах своего соотечественника Харри Кейна, выступающего за "Тоттенхэм".
"Перед Кейном стоит вопрос: "Для чего я играю?". Для преданности одному клубу или для завоевания трофеев? Следующий вопрос - выглядит ли "Тоттенхэм" как команда, способная выигрывать титулы? Я так не думаю. Считаю, что несколько лет назад они были сильнее.
"Лидс" - похожий пример. Я играл за этот клуб, находясь в примерно таком же возрасте, что и Кейн сейчас. Та команда добралась до полуфинала Лиги Чемпионов и была близка к чемпионскому титулу в Англии. Тогда я посчитал, что в другом клубе у меня будет больше шансов на триумф, и этим клубом стал "Манчестер Юнайтед". Я принял это решение быстро, потому что посчитал, что целью моей карьеры будет завоевание трофеев.
Вероятно, у Кейна в голове тоже встают такие вопросы, и на них нужно как можно скорее ответить, потому что ему уже 26 лет. Шанс приходит и уходит очень быстро", - цитирует Фердинанда The Mirror.
Кейн - воспитанник "Тоттенхэма". За основу "шпор" он дебютировал в августе 2011 года. Интерес к нему ранее проявляли "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2