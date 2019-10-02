Фердинанд порассуждал о карьере Кейна

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Фердинанд порассуждал о карьере Кейна

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд поделился мыслями о карьерных перспективах своего соотечественника Харри Кейна, выступающего за "Тоттенхэм".

"Перед Кейном стоит вопрос: "Для чего я играю?". Для преданности одному клубу или для завоевания трофеев? Следующий вопрос - выглядит ли "Тоттенхэм" как команда, способная выигрывать титулы? Я так не думаю. Считаю, что несколько лет назад они были сильнее.

"Лидс" - похожий пример. Я играл за этот клуб, находясь в примерно таком же возрасте, что и Кейн сейчас. Та команда добралась до полуфинала Лиги Чемпионов и была близка к чемпионскому титулу в Англии. Тогда я посчитал, что в другом клубе у меня будет больше шансов на триумф, и этим клубом стал "Манчестер Юнайтед". Я принял это решение быстро, потому что посчитал, что целью моей карьеры будет завоевание трофеев.

Вероятно, у Кейна в голове тоже встают такие вопросы, и на них нужно как можно скорее ответить, потому что ему уже 26 лет. Шанс приходит и уходит очень быстро", - цитирует Фердинанда The Mirror.

Кейн - воспитанник "Тоттенхэма". За основу "шпор" он дебютировал в августе 2011 года. Интерес к нему ранее проявляли "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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