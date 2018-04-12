Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить игрока "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйлрио фердинанд

Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить игрока "Реала"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что манкунианцам нужно приобрести полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.

"Я надеюсь, что "МЮ" купить Гарета Бэйла, так как это очень талантливый игрок. Если Бэйла будут продавать за доступную цену, то его стоит приобрести. Я бы хотел вновь видеть его в Премьер-лиге", - сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что "Реал" может продать 28-летнего Бэйла в летнее трансферное окно за 90-100 миллионов евро.

Не пропустите: Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов