Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить игрока "Реала"



Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что манкунианцам нужно приобрести полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.

"Я надеюсь, что "МЮ" купить Гарета Бэйла, так как это очень талантливый игрок. Если Бэйла будут продавать за доступную цену, то его стоит приобрести. Я бы хотел вновь видеть его в Премьер-лиге", - сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что "Реал" может продать 28-летнего Бэйла в летнее трансферное окно за 90-100 миллионов евро.

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