Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать троих игроков

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о том, какие футболисты могли бы усилить нынешний состав "красных дьяволов".

В своём твиттере 41-летний англичанин перечислил следующих игроков - защитник "Наполи" Калиду Кулибали, его партнёр по команде хавбек Фабиан Руис, а также форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

По итогам 21 тура "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что манкунианский клуб намерен подписать одного-двух полузащитников в связи с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.

Не пропустите: Фердинанд считает, что нынешний "Ливерпуль" еще рано сравнивать с "Манчестер Юнайтед" образца 2008 года. | http://soccernews.ru