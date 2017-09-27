Фердинанд поставил Кейна на один уровень с Месси и Роналду

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд высоко оценил игру форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Он демонстрирует статистику уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Он позволяет людям сразу же понять, что он намерен остаться в клубе. Несколько лет назад все спрашивали, сможет ли он повторить свои первые два сезона, забивая по 20 с лишним голов. Он забивает мячи на любой вкус", - цитирует бывшего футболиста Daily Mail.

Напомним, Кейн является самым результативным игроком АПЛ в 2017-м году. | soccernews.ru