Фердинанд предсказал следующего чемпиона АПЛ

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

По мнению экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда, следующим чемпионом АПЛ станет "Челси".

"Вы видели статистику "Челси"? Я думаю, что они выиграют АПЛ в следующем сезоне. После прихода Тухеля они лучшие почти по всем показателям: и по пропущенным голам, и по созданным моментам.

Серьезно, команда, которую создал Тухель, заслуживает только оваций", – сказал Фердинанд в своем подкасте.

Сейчас "Челси" занимает 4-е место в АПЛ, а вчера подопечные Тухеля вышли в финал ЛЧ, где сыграют против "Манчестер Сити".

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