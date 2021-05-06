Фердинанд предсказал следующего чемпиона АПЛ

Теги челсиаплрио фердинанд

Фердинанд предсказал следующего чемпиона АПЛФото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

По мнению экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда, следующим чемпионом АПЛ станет "Челси".

"Вы видели статистику "Челси"? Я думаю, что они выиграют АПЛ в следующем сезоне. После прихода Тухеля они лучшие почти по всем показателям: и по пропущенным голам, и по созданным моментам.
Серьезно, команда, которую создал Тухель, заслуживает только оваций", – сказал Фердинанд в своем подкасте.

Сейчас "Челси" занимает 4-е место в АПЛ, а вчера подопечные Тухеля вышли в финал ЛЧ, где сыграют против "Манчестер Сити".

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