Фердинанд призвал прекратить сравнения Кейна и Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о Харри Кейне и Криштиану Роналду.

"Нужно кое-что прояснить. Я никогда не сравнивал Роналду и Кейна. Их вообще нельзя сравнивать, учитывая то, что Роналду делает в последние 10-12 лет. Он всегда был топ-игроком, забивая по 50 или 60 голов за сезон. Да, у Кейна 43 забитых мяча в этом году, он показывает хорошую игру, но и у Криштиану их 44, хотя он сыграл меньше матчей.

Кейн в своем идеальном состоянии может входить в тройку лучших игроков. Но вопрос в том, сможет ли он показывать этот уровень год за годом, как это делает Роналду" - приводит слова Фердинанда A Bola.

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