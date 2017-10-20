Фердинанд призвал прекратить сравнения Кейна и Роналду

Теги рио фердинандхарри кейнкриштиану роналду

Фердинанд призвал прекратить сравнения Кейна и Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о Харри Кейне и Криштиану Роналду.

"Нужно кое-что прояснить. Я никогда не сравнивал Роналду и Кейна. Их вообще нельзя сравнивать, учитывая то, что Роналду делает в последние 10-12 лет. Он всегда был топ-игроком, забивая по 50 или 60 голов за сезон. Да, у Кейна 43 забитых мяча в этом году, он показывает хорошую игру, но и у Криштиану их 44, хотя он сыграл меньше матчей.

Кейн в своем идеальном состоянии может входить в тройку лучших игроков. Но вопрос в том, сможет ли он показывать этот уровень год за годом, как это делает Роналду" - приводит слова Фердинанда A Bola.

Читайте также: Кейн забил на четыре гола больше, чем Роналду в 2017 году, сыграв на 365 минут меньше. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Вест Бромвич Альбион 8 10
11 Саутгемптон 8 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 8 6
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов