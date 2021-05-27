Фердинанд прокомментировал работу Сульшера

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о работе главного тренера команды Оле Гуннара Сульшера после поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы (1:1, по пенальти — 10:11).

"Я думаю, что даже с таким результатом Сульшер сделал достаточно, чтобы получить хорошее трансферное окно и продолжить работу с командой в следующем сезоне.

Мне кажется, что от "Манчестер Юнайтеда" нужно требовать трофеев в следующем сезоне, потому что менталитет этого клуба основан на победах", – цитирует Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.

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