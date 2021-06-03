Фердинанд прокомментировал сезон "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил итоги сезона для клуба, сравнив ее результаты с показателями "Ливерпуля".
"Я думаю, что в АПЛ мы добились того, чего хотели, и это стало прогрессом.
Мне кажется, что в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" отстал от "Ливерпуля" на 30 с лишним очков. Теперь они позади нас. У них будут свои оправдания, у них есть много причин, но мы стали настолько лучше, что обошли их в этом сезоне. Это просто факт.
Это показывает, что мы достигли большого прогресса и стали вторыми. Мы ни в коем случае не считаем, что добились всего, но, думаю, что если бы вы в начале сезона сказали, что мы закончим вторыми, то на вас бы разозлились", – сказал Фердинанд.
Напомним, что в сезоне 2019/20 "Манчестер Юнайтед" стал третьим, отстав от "Ливерпуля", выигравшего чемпионат, на 33 очка. В прошедшем сезоне "МЮ" стал вторым, опередив мерсисайдцев на 5 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18