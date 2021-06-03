Фердинанд прокомментировал сезон "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил итоги сезона для клуба, сравнив ее результаты с показателями "Ливерпуля".

"Я думаю, что в АПЛ мы добились того, чего хотели, и это стало прогрессом.

Мне кажется, что в прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" отстал от "Ливерпуля" на 30 с лишним очков. Теперь они позади нас. У них будут свои оправдания, у них есть много причин, но мы стали настолько лучше, что обошли их в этом сезоне. Это просто факт.

Это показывает, что мы достигли большого прогресса и стали вторыми. Мы ни в коем случае не считаем, что добились всего, но, думаю, что если бы вы в начале сезона сказали, что мы закончим вторыми, то на вас бы разозлились", – сказал Фердинанд.

Напомним, что в сезоне 2019/20 "Манчестер Юнайтед" стал третьим, отстав от "Ливерпуля", выигравшего чемпионат, на 33 очка. В прошедшем сезоне "МЮ" стал вторым, опередив мерсисайдцев на 5 баллов.

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