Фердинанд раскритиковал Сульшера за решение оставить Роналду в запасе

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера за решение оставить португальского форварда Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче седьмого тура АПЛ против "Эвертона" (1:1).

"Самое важное – это то, что у Криштиану пять голов в пяти матчах. Он в прекрасной форме. Видели ли вы когда-то, как лучшего бомбардира просто убирают из состава на матч? Харри Кейн, забив пять мячей в пяти играх, когда-то не играл за "Тоттенхэм"? А Агуэро, когда он был в "Манчестер Сити"?

Роналду 36 лет, так что нужно контролировать нагрузку, которую он получает. Если бы "Юнайтед" предстоял матч во вторник или среду, я бы все понял и был бы убежден, что это правильное решение.

Но для меня большим вопросом остается то, что Криштиану едет в сборную на матчи с Катаром и Люксембургом. Такие игры он мог бы пропустить ради отдыха. Роналду – не человек", – сказал Фердинанд для BT Sport.

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