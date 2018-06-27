Фердинанд раскритиковал тренера сборной Германии из-за Сане



Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд не понимает, почему главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не взял на Чемпионат Мира-2018 форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Лерой Сане, где ты? Болельщики сборной Германии должны быть в бешенстве. Их лучшего молодого игрока отправили наслаждаться пляжем вместо ЧМ-2018", – написал Фердинанд в своем Twitter.

Напомним, что сборная Германии заняла последнее место в группе на ЧМ-2018 и не сумела выйти в плей-офф.

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