Фердинанд раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд критически высказался об игре звездного атакующего три ПСЖ Месси-Мбаппе-Неймар в матче против "Манчестер Сити" (1:2).

"Ни разу в жизни я такого не позволял. Защитники видят, что они остаются впереди, и позволяют так себя вести.

В лучших командах это непозволительно. Эта троица – великие игроки, это нельзя отрицать. С их талантом тоже не поспоришь. Но нельзя, чтобы такое происходило, если ты хочешь брать большие трофеи.

Игрок ты, тренер – нужно предъявлять более высокие требования к игрокам, чем те, что мы увидели", – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

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