Фердинанд рассказал, как Роналду раздражал ван Нистелроя
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о напряжённых отношениях между Криштиану Роналду и Рудом ван Нистелроем, когда оба выступали за "красных дьяволов".
"С самого начала своей карьеры Роналду был невероятно техничным и приносил радость зрителям. Криштиану нравилось делать финты, но на тренировках ему за это доставалось.
Однажды на занятии Роналду был с мячом на фланге, а ван Нистелрой сделал рывок в штрафную площадь, но Криштиану не отдал ему пас. В то время Руд был главной звездой "МЮ", забивал большинство голов. Он начал сходить с ума от произошедшего и стал орать: "Ему место в цирке, а не на поле!". Ван Нистелрой ушёл с тренировки, а Роналду расстроился и разозлился. Но, как мне кажется, это пошло ему на пользу.
Криштиану тогда было 18 или 19 лет. На его месте некоторые ребята ушли бы в себя и потеряли уверенность, кто-то продолжил бы делать то же, что и до этого. Но Роналду знал, что Руд может быть прав. После этого он сконцентрировался на статистике и голах", - приводит слова Фердинанда Goal.com
Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, а ван Нистелрой - с 2001 по 2006 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18