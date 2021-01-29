Фердинанд рассказал, как Роналду раздражал ван Нистелроя

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о напряжённых отношениях между Криштиану Роналду и Рудом ван Нистелроем, когда оба выступали за "красных дьяволов".

"С самого начала своей карьеры Роналду был невероятно техничным и приносил радость зрителям. Криштиану нравилось делать финты, но на тренировках ему за это доставалось.

Однажды на занятии Роналду был с мячом на фланге, а ван Нистелрой сделал рывок в штрафную площадь, но Криштиану не отдал ему пас. В то время Руд был главной звездой "МЮ", забивал большинство голов. Он начал сходить с ума от произошедшего и стал орать: "Ему место в цирке, а не на поле!". Ван Нистелрой ушёл с тренировки, а Роналду расстроился и разозлился. Но, как мне кажется, это пошло ему на пользу.

Криштиану тогда было 18 или 19 лет. На его месте некоторые ребята ушли бы в себя и потеряли уверенность, кто-то продолжил бы делать то же, что и до этого. Но Роналду знал, что Руд может быть прав. После этого он сконцентрировался на статистике и голах", - приводит слова Фердинанда Goal.com

Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, а ван Нистелрой - с 2001 по 2006 год.

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