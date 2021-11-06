Фердинанд: "Роналду - не претендент на "Золотой мяч" в этом году"

Теги рио фердинандзолотой мячкриштиану роналдуманчестер юнайтед

Фердинанд: "Роналду - не претендент на "Золотой мяч" в этом году" Фото инстаграм Рио Фердинанда

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил шансы Криштиану Роналду на выигрыш "Золотого мяча".

"В этом году никто не выделяется, сложно сказать. Раньше вопрос не поднимался, было только два имени: Месси и Роналду. Криштиану - не претендент в этом году, так как его команды не выиграли чемпионат и он не забил так уж много голов.

Однако если он продолжит делать то, что делает сейчас, то в следующем сезоне сможет претендовать на "Золотой мяч", - приводит слова Фердинанда The Sun.

Читайте также: France Football о вручении Месси "Золотого мяча": "Это полная чушь". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

"Краснодар" уступил "Динамо", "Крылья Советов" разгромили "Химки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов