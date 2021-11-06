Фердинанд: "Роналду - не претендент на "Золотой мяч" в этом году"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил шансы Криштиану Роналду на выигрыш "Золотого мяча".

"В этом году никто не выделяется, сложно сказать. Раньше вопрос не поднимался, было только два имени: Месси и Роналду. Криштиану - не претендент в этом году, так как его команды не выиграли чемпионат и он не забил так уж много голов.

Однако если он продолжит делать то, что делает сейчас, то в следующем сезоне сможет претендовать на "Золотой мяч", - приводит слова Фердинанда The Sun.

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