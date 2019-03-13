Фердинанд: "Роналду - живой бог футбола"

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд сделал громкое заявление об игре нападающего Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико".

"Он - живой бог футбола. То, что он вытворяет на поле, невероятно. Роналду уже побил все мыслимые рекорды в Лиге Чемпионов. Криштиану сравнялся с Месси по количеству хет-триков. И это с учётом того, что соперником "Ювентуса" был "Атлетико", который славится сильнейшей обороной. Роналду забил им три гола! Перед пенальти он даже не выглядел взволнованным. Роналду будто сказал соперникам: "Это мой дом. Убирайтесь". Удивительно! Невероятно!" - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что Роналду забивали свои голы на 27-й, 49-й и 86-й минутах матча. Первые два мяча он забил головой, а третий – с пенальти.

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