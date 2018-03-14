Фердинанд: "Санчес в "Манчестер Юнайтед" выглядит как посторонний"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил игру чилийского форварда Алексиса Санчеса в составе "красных дьяволов".

"Санчес выглядит как тень игрока, которым он был. В "Арсенале" Алексис был футболистом, который всех вдохновлял. Здесь он выглядит как посторонний. В некотором смысле мне жаль его" - цитирует Фердинанда Goal.com.

Отметим, что после перехода в "МЮ" Санчес забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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