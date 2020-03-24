Фердинанд считает, что Моуринью не отпустит Кейна в "Манчестер Юнайтед"

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Фердинанд считает, что Моуринью не отпустит Кейна в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался по поводу слухов о том, что форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Если Кейн здоров и хочет перейти в "МЮ", я бы взял его на все 100 процентов. Это высококлассный футболист, которые гарантирует вам голы.

Он умеет забивать, но сомневаюсь, что Моуринью отпустит Кейна в "МЮ", - передает слова Фердинанда Goal.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" интересуется Кейном| http://soccernews.ru
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